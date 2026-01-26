Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным

Специалисты Telegram проанализировали методы шифрования в WhatsApp и обнаружили в нем «множество векторов атак», заявил предприниматель Павел Дуров.

«Нужно быть безмозглым, чтобы поверить, что WhatsApp безопасен в 2026 году»,— написал господин Дуров в соцсети Х.

По мнению властей России, мошенники используют WhatsApp и Telegram для вымогательства денег и вовлечения россиян в диверсионную деятельность. В октябре Роскомнадзор подтвердил ограничение работы этих мессенджеров в России.