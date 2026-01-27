Маск согласился с мнением Дурова о WhatsApp

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

«Правда»,— написал Илон Маск в соцсети X в ответ на публикацию Павла Дурова. Тот накануне рассказывал, что WhatsApp уязвим к кибератакам. Он также назвал «безмозглыми» тех, кто верит в безопасность мессенджера в 2026 году.

Роскомнадзор стал постепенно замедлять работу WhatsApp и Telegram еще в августе 2025 года. В ведомстве объясняли ограничения мошеннической активностью в обоих мессенджерах, включая вымогательство денег и вовлечение россиян в совершение диверсий. В Госдуме не раз говорили, что WhatsApp и Telegram не соблюдают российское законодательство. Однако реальных планов по их блокировке пока нет.