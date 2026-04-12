Главные новости к утру 12 апреля

В московский храм Христа Спасителя, где прошло пасхальное богослужение, доставили благодатный огонь из Иерусалима.

Последние семь жителей Суджанского района, которых во время боев в регионе вывезли в Сумскую область Украины, вернулись в Курск.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров с Ираном заявил, что Тегеран не принял условия Вашингтона.

Посольство России в Мексике рассказало о попытках вернуть на родину 17-летнюю россиянку, которая была похищена в 2023 году.