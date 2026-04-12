На пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя доставили благодатный огонь

В московский храм Христа Спасителя доставили благодатный огонь из Иерусалима. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву доставила делегация фонда Андрея Первозванного. Его передадут в 15 московских храмов, а также в десятки других городов России.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя посетил президент Владимир Путин. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников передает, что на богослужении присутствует в том числе отец американского миллиардера Илона Маска Эрол. «Неожиданность: на почетном месте в храме Христа Спасителя — папа Илона Маска Эррол. Он единственный, кому выдали стул»,— сообщил он.