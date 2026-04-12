Посольство России потребовало освободить похищенную в Мексике россиянку

Посольство России в Мексике добивается возвращения на родину несовершеннолетней россиянки, которую похитили в 2023 году, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Яков Федоров.

«Несовершеннолетняя гражданка России удерживается в местных социальных учреждениях против ее воли, о чем свидетельствует ее личное письменное заявление. Мы занимаемся этим вопросом с самого начала, когда это все началось в октябре еще 2023 года»,— сказал господин Федоров ТАСС.

Как уточнил Яков Федоров, в 2025 году дипломатам удалось провести несколько встреч с похищенной россиянкой. «Последний раз у нас был к ней доступ летом 2025 года. С тех пор ребенка нам не показывают, доступ предоставлять наотрез отказываются»,— добавил он.

11 апреля «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что к похищению девочки причастен мексиканский наркокартель. Издание уточнило, что в 2023 году неизвестные силой затолкали подростка в микроавтобус с надписью DIFEM (служба опеки) и скрылись. Заявление матери местная полиция принимать отказалась.