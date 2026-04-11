Все вывезенные на Украину куряне вернулись в Россию

Семь жителей Суджанского района, которых во время боев в регионе вывезли в Сумскую область Украины, вернулись в Курск. Их разместили в пунктах временного размещения.

Жители Суджанского района вернулись в Россию в рамках обмена. Днем уполномоченная по правам человека встретила их на территории Белоруссии. Затем на автобусе их доставили в Курск.

«Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остается 381 человек»,— написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

11 апреля Россия и Украина также провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175». С 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля действует пасхальное перемирие.