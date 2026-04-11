СКФО получит 717 млн рублей на цифровизацию медицины

Правительство России выделило регионам Северо-Кавказского федерального округа 717 млн руб. на информатизацию здравоохранения в 2026 году. Михаил Мишустин подписал постановление и распоряжение, которые опубликовали на портале кабинета министров.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средства пойдут на интеграцию региональных медицинских систем с федеральными платформами обязательного медицинского страхования (ОМС) и ЕГИСЗ, а также на внедрение электронного документооборота с использованием ИИ.

Дагестан возглавил список получателей с 150,6 млн руб. Ставропольский край получит 143,6 млн руб., Чечня — 119 млн руб., Кабардино-Балкария — 106,4 млн руб., Ингушетия — 99,3 млн руб., Карачаево-Черкесия — 98,1 млн руб.. Общий бюджет программы составил 10 млрд руб., которые распределили между 84 субъектами Федерации. Регионы направят деньги на модернизацию IT-инфраструктуры больниц и поликлиник, чтобы врачи и пациенты быстрее обменивались данными через единые платформы.

Финансирование здравоохранения в СКФО продолжают ежегодно: в 2025 году регионы уже осваивали похожие субсидии на цифровизацию. Например, Дагестан в марте 2026-го добился дополнительных 191 млн руб. на модернизацию первички — на модульную поликлинику в селе Карата Ахвахского района и оборудование. Это часть нацпроекта «Здравоохранение», где СКФО отстает по цифровизации: в Дагестане в 2023 году освоили лишь 35% от 243 млн руб. на ЕГИСЗ. Ставрополье, как один из лидеров округа по медобслуживанию, использует средства для унификации баз данных 140 больниц и 1200 ФАПов.

ИИ ускорит диагностику и сократит бумажный оборот на 70–80%, как показывают пилоты в Москве и Краснодаре. В СКФО проект решит проблемы удаленных районов: в Чечне и Ингушетии свяжут 300 малых медпунктов с федеральными сервисами. Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария усилят телемедицину для горных сел. Общий эффект — рост доступности услуг на 25% к концу 2026 года, по прогнозам Минздрава. Регионы отчитаются об освоении до 1 декабря 2026 года.

Станислав Маслаков