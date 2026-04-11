Reuters: делегация США прибыла в Исламабад на переговоры с Ираном

Американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приземлилась в Исламабаде, сообщает Reuters со ссылкой на пакистанские источники. В составе делегации в столицу Пакистана также прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегация Ирана прибыла в Исламабад вчера. В делегацию вошли глава МИД Аббас Аракчи, глава Совета по нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый же день погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие, к которому также присоединился Израиль. Господин Трамп пригрозил возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров.

