Трамп: США возобновят удары по Ирану в случае провала переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае провала переговоров Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану.

«У нас идет перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного, даже лучше того, что мы использовали раньше, когда мы их разнесли. И если мы не заключим сделку, мы применим их и очень эффективно»,— сказал президент США изданию New York Post.

Переговоры США и Ирана должны пройти 11 апреля в Исламабаде. Тегеран заявлял, что до начала переговоров Вашингтон должен добиться прекращения ударов Израиля по Ливану и разблокировать иранские активы. Дональд Трамп сообщал, что главное условие мира — отказ Ирана от ядерного оружия.