Делегация Ирана прибыла в Исламабад для переговоров с США

Делегация Ирана, которую возглавил спикер парламента страны Мохаммад Багер Галибаф, прибыла в Исламабад, сообщает иранский государственный телеканал Press TV. 11 апреля в столице Пакистана должны пройти переговоры между Ираном и США.

Как уточняет Press TV, в делегацию Ирана вошли глава МИД Аббас Аракчи, глава Совета по нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Ожидается, что со стороны США в переговорах будут участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять господина Трампа — бизнесмен Джаред Кушнер.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. К нему присоединился и Израиль. На следующий день Ормузский пролив был вновь перекрыт — это ключевое условие США для приостановки ударов и проведения переговоров.

