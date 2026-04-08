«Эпическая ярость» сменилась спокойствием

В ночь на 8 апреля вооруженные силы США приготовились к нанесению массированных ударов по энергетике Ирана, а американские союзники в регионе — к отражению ответных иранских ударов. Но за считаные часы до истечения срока адресованного Тегерану ультиматума Дональда Трампа — открыть Ормузский пролив или отправиться «в каменный век» — американский лидер неожиданно все переиграл. Он объявил о двухнедельной паузе в операции «Эпическая ярость» и старте переговоров о завершении конфликта.

На улицы иранских городов высыпали многотысячные толпы: иранцы восприняли объявление о двухнедельном перемирии как свою победу в войне

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters На улицы иранских городов высыпали многотысячные толпы: иранцы восприняли объявление о двухнедельном перемирии как свою победу в войне

Когда вооруженные силы (ВС) США на Ближнем Востоке в ночь на 8 апреля были готовы нанести сокрушительный удар по Ирану, Дональд Трамп вдруг написал в соцсети Truth Social о двухнедельном прекращении огня. «Мы получили от Ирана предложение из десяти пунктов и считаем его работоспособной основой для переговоров,— объявил глава Белого дома.— Почти по всем спорным моментам последнего времени США и Иран достигли согласия, однако двухнедельный период (прекращения огня.— “Ъ”) даст возможность завершить и довести соглашение до конца». В следующем посте Трамп пообещал, что его страна посодействует возобновлению транзита через Ормузский пролив, блокированный Ираном с начала войны. «Будут заработаны большие деньги. Иран сможет начать процесс восстановления»,— выразил уверенность американский лидер.

Договоренность о двухнедельном перемирии с США с иранской стороны подтвердил министр иностранных дел Аббас Аракчи. От лица Высшего совета по национальной безопасности Исламской Республики он опубликовал в ночь на 8 апреля заявление в соцсети X: «Если нападения на Иран будут прекращены, наши мощные ВС остановят свои оборонительные операции. В течение двух недель безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен благодаря координации с иранской армией и c должным учетом технических ограничений». Деталей по поводу правил транзита через Ормуз иранский министр не привел.

Ормузское перемирие оценили с плюсом Сообщения о перемирии между Ираном и США, а также о готовности Тегерана разблокировать Ормузский пролив обвалили цены на энергоносители. По данным Investing.com, спотовая цена нефти Brent падала на 14%, до уровня $93,3 за баррель. Даже с учетом коррекции во второй половине дня до $98,5 за баррель цены остались ниже показателей предыдущей недели. Цена майского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах снижалась на 16%, до $540 за 1 тыс. куб. м — минимума с начала марта. Такая ситуация спровоцировала игры на повышение на большинстве фондовых рынков. По данным агентства Bloomberg, ведущие азиатские индексы закрылись на 2,7–6,9% выше закрытия предыдущего дня, причем в лидерах был корейский KOSPI. Ведущие европейские индексы ближе к закрытию торгов показывали рост на 2,4–4,7%. Азиатские и европейские компании в значительной мере зависят от поставок энергоносителей с Ближнего Востока, поэтому возобновление их поставок через Ормузский пролив является «позитивной новостью для мировой экономики», указывает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Позитивно на перемирие отреагировал и американский рынок — при открытии торгов ведущие индексы показали рост на 2,1–2,6%. В аутсайдерах оказался российский рынок — акции нефтегазовых компаний подешевели на 2,5–5%, а индекс Московской биржи снизился более чем на 1%. Во многом это связано с фиксацией прибыли инвесторами в бумагах тех компаний, которые больше других выросли с начала войны на Ближнем Востоке,— «Роснефти», «Татнефти» и НОВАТЭКа, отметили в «Финаме». Однако эксперты пока не ожидают значительного снижения цен на нефть. Повреждения нефтяной инфраструктуры в государствах Персидского залива, накопленный дефицит поставок, а также заметное сокращение стратегических нефтяных запасов стран, пострадавших от кризиса, будут поддерживать спрос на нефть, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Для восстановления прежних объемов поставок из региона могут понадобиться месяцы, а цены на нефть будут удерживаться выше $80 за баррель, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Андрей Ковалев

Чуть позже вступление в силу режима прекращения огня подтвердил и президент Ирана Масуд Пезешкиан. В соцсети X он сообщил, что США приняли «общие принципы, предложенные Ираном», и это стало результатом «мученической жертвы» верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, убитого 28 февраля в результате израильского удара.

В первые часы после объявления перемирия «режим тишины» был едва не сорван. Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода на острове Лаван, а также на острове Сирри. Ряд стран Персидского залива, в свою очередь, проинформировали о перехвате иранских ракет и дронов. После полудня иранцами была атакована насосная станция на саудовском нефтепроводе «Восток—Запад».

Хрупкость «режима тишины», а также неопределенность вокруг новых правил транзита через Ормузский пролив заставили владельцев и фрахтователей свыше 1 тыс. судов, застрявших после войны в Персидском заливе, занять выжидательную позицию.

По словам мониторинговых служб, двух недель не хватит для того, чтобы устранить затор в районе этой судоходной артерии, важной для мировых поставок нефти.

Израиль официально присоединился к «режиму тишины», но отметил, что делает это при условии «немедленного открытия Ираном пролива и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона». «Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира»,— проинформировала канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В офисе премьера добавили, что двухнедельное прекращение огня между США и Ираном не распространяется на Ливан, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с 3 марта ведет операцию против союзной Тегерану группировки «Хезболла». В подтверждение этого заявления Израиль 8 апреля провел беспрецедентную по мощи воздушную атаку на объекты группировки по всей стране, в том числе в Бейруте. Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели сотен людей, больницах, переполненных ранеными, и нехватке донорской крови.

Руководство Израиля было не в восторге от старта переговорного процесса между США и Ираном, утверждают источники канала CNN. В ЦАХАЛе считают, что многие военные цели кампании еще не достигнуты.

По словам израильских источников портала Axios, Биньямину Нетаньяху удалось получить от Белого дома заверение в том, что США в рамках переговорного процесса будут настаивать на широком перечне уступок от Тегерана, таких как отказ от запасов высокообогащенного урана, прекращение программы по обогащению и ограничение иранской программы создания баллистических ракет.

В другом посте в Truth Social 8 апреля Дональд Трамп подтвердил, что иранскую сторону действительно будут убеждать в необходимости выполнения этих пунктов. Он добавил, что его страна будет «тесно сотрудничать с Ираном, который пережил очень продуктивную смену режима», и предложит ему «тарифные и санкционные послабления». «Страна, поставляющая Ирану оружие, будет немедленно обложена пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в США»,— предупредил Трамп.

Выступая на брифинге, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у иранского режима «не осталось вариантов и времени, поэтому он заключил сделку (о прекращении огня.— “Ъ”)». По его словам, Тегеран доказал свою неспособность защитить себя, в то время как Вашингтон, используя 10% своего военного потенциала, ослабил «одну из крупнейших армий мира».

Ожидается, что переговоры между США и Ираном состоятся уже на этой неделе в Пакистане. По информации телеканала CNN, в них примут участие вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Выступая 8 апреля в Венгрии, вице-президент США подчеркнул, что у его страны есть «чрезвычайные экономические рычаги влияния» на Иран, которые пока не были использованы. Поэтому, дал он понять, Ирану лучше пойти на соглашение. «Это хрупкое перемирие,— признал Джей Ди Вэнс.— Есть люди (в Иране.— “Ъ”), которые явно хотят сесть за стол переговоров и сотрудничать с нами, чтобы заключить выгодную сделку, а есть и те, кто лжет даже о хрупком перемирии, которое мы заключили».

Нил Кербелов