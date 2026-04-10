Главные новости за 10 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Красносулинском районе после гибели человека в угольной шахте возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). ЧП произошло 10 апреля. По данным следствия, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. Один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь.

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев покинул пост. Господин Мальцев работал в должности генерального директора предприятия с 2002 года.

Бывшему главе Новочеркасска Юри Лысенко продлили меру пресечения. Он останется в СИЗО до 13 мая включительно.

В Ростове-на-Дону на училища олимпийского резерва 25-26 апреля впервые пройдут соревнования «Кубок губернатора Ростовской области по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов)». В мероприятии примут участие более 180 пилотов из 11 муниципалитетов области.

В результате падения обломков БПЛА в с. Шептуховка Чертковского района повреждено остекление одного окна в частном доме. Об этом в MAX сообщил глава региона Юрий Слюсарь. «Никто не пострадал. Возгораний не было. Жительнице дома окажем помощь в устранении последствий»,— говорится в сообщении губернатора.