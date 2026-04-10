В Чертковском районе осколки БПЛА повредили частный дом

В результате падения обломков БПЛА в с. Шептуховка Чертковского района повреждено остекление одного окна в частном доме. Об этом в MAX сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Никто не пострадал. Возгораний не было. Жительнице дома окажем помощь в устранении последствий»,— говорится в сообщении губернатора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 10 апреля в Ростовской области средства ПВО уничтожили более 50 БПЛА в десяти районах.

Атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонской, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы.

Наталья Белоштейн