На Дону впервые разыграют кубок губернатора по гонкам дронов

В Ростове-на-Дону на училища олимпийского резерва 25-26 апреля впервые пройдут соревнования «Кубок губернатора Ростовской области по гонкам дронов (беспилотных воздушных судов)». В мероприятии примут участие более 180 пилотов из 11 муниципалитетов области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Участникам предстоит проявить свое мастерство, сноровку и скорость реакции, они будут управлять беспилотниками на высокой скорости по специальной трассе с препятствиями.

В рамках соревнований предусмотрены следующие дисциплины: технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов (категория мальчики и девочки от 7 до 9 лет, категория юниоры и юниорки от 10 до 17 лет, личные и командные зачеты; класс 200 мм (категория юниоры и юниорки от 10 до 17 лет, личные и командные зачеты; класс 75 мм (категория мальчики и девочки от 7 до 9 лет, категория юниоры и юниорки от 10 до 17 лет, личные и командные зачеты).

Мероприятие ориентировано как на профессиональных пилотов и будущих специалистов в области беспилотных авиационных систем, так и на широкую аудиторию зрителей.

Мария Хоперская