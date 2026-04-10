Валерий Мальцев ушел с поста гендиректора «Ростсельмаша»

Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев покинул пост, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Господин Мальцев работал в должности генерального директора предприятия с 2002 года.

Новым директором предприятия назначен Александр Виноградов. На заводе он начал карьеру в 2001 году, в машиностроении работает 25 лет. До назначения с 2008 года возглавлял «Клевер» (дивизион прицепной и навесной техники «Ростсельмаш»).

