Валерий Мальцев ушел с поста гендиректора «Ростсельмаша»
Генеральный директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев покинул пост, сообщает пресс-служба компании.
Господин Мальцев работал в должности генерального директора предприятия с 2002 года.
Новым директором предприятия назначен Александр Виноградов. На заводе он начал карьеру в 2001 году, в машиностроении работает 25 лет. До назначения с 2008 года возглавлял «Клевер» (дивизион прицепной и навесной техники «Ростсельмаш»).