Экс-глава Новочеркасска Юрий Лысенко останется в СИЗО до 13 мая

Бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Он останется в СИЗО до 13 мая включительно.

Экс-чиновника задержали в мае прошлого года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным правоохранительных органов, взятка предназначалась «за организацию строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемой предпринимателем территории и включение объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области». Посредником в передаче взятки выступал подчиненный экс-главы администрации.

Мария Хоперская