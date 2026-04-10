На Дону после гибели человека в угольной шахте возбудили дело

В Красносулинском районе после гибели человека в угольной шахте возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

ЧП произошло 10 апреля. По данным следствия, при проведении работ по заряжению забоя монтажной камеры в шахте произошел хлопок. Один из работников погиб, троим оказывается медицинская помощь. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления.

«Выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствовавших травмированию работников»,— отметили в ведомстве.

Мария Хоперская