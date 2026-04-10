Reuters узнал о планах США продлить разрешение на продажу российской нефти

США, вероятно, продлят 10 апреля разрешение на продажу российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Текущая лицензия Минфина США действует до 11 апреля.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

9 апреля министр финансов США Скотт Бессент обсудил продление действия лицензии с президентом Дональдом Трампом. Оба согласились, что это «хорошая идея», сказал собеседник Reuters. По информации агентства, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсуждал этот вопрос 9 апреля с представителями американской администрации в США.

После начала военной операции США против Ирана мировые цены на нефть резко выросли из-за ограничения судоходства через Ормузский пролив. 13 марта США разрешили сделки с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до 12 марта. Министр энергетики США Крис Райт заявлял, что о смягчении санкций в отношении России речь не идет.

