Загружено — значит разрешено

США разрешили новые операции с уже загруженной на танкеры российской нефтью в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока. Выданное ранее в марте подобное разрешение касалось экспорта в Индию, теперь географических ограничений нет, только временное — операции разрешены до 11 апреля. До этого срока по лицензии оценочно может быть продано 19 млн баррелей нефти и свыше 300 тыс. тонн нефтепродуктов. Интерес к российским партиям уже проявили Филиппины и Таиланд.

Кто купит российскую нефть — пока вопрос, но танкеры уже готовы пуститься в путь

Фото: Morteza Akhoondi / Tasnim News Agency / AP Кто купит российскую нефть — пока вопрос, но танкеры уже готовы пуститься в путь

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на приобретение до 11 апреля российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры до 12 марта. Как отметил министр финансов США Скотт Бессент, разрешение направлено на расширение географии поставок отправленных партий.

На прошлой неделе OFAC выдало лицензию, разрешающую Индии до 4 апреля покупать нефть из России, загруженную на танкеры до 5 марта. В новой лицензии круг потенциальных покупателей не ограничивается.

Сейчас речь может идти минимум о 19 млн баррелей нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов на примерно 30 танкерах, по оценкам Bloomberg. По данным агентства, основной объем нефти распределен по 25 судам: вблизи КНР сосредоточены партии сорта Sokol, а в Аравийском море — преимущественно сорта Urals. Сейчас эти танкеры либо не имеют конечного пункта назначения, либо направляются в сторону Сингапура и Малайзии. В структуре нефтепродуктов, по данным Bloomberg, преобладают нафта и дизтопливо, цены на которые резко выросли после блокировки Ормузского пролива.

США снимают ограничения в отношении части объемов российской нефти после начала военных действий на Ближнем Востоке, что вызвало рост нефтяных котировок и риски нехватки топлива в ряде стран.

У Индии на Саудовскую Аравию, Ирак, ОАЭ и Кувейт суммарно приходится около 55% поставок сырья. Через Ормузский пролив проходит почти половина этих объемов. Глава Минэнерго США Крис Райт в эфире CNN при этом сообщил, что американские власти не планируют смягчать санкции в отношении России.

По данным S&P Global Commodities at Sea (CAS), поставки российской нефти в Индию, Китай и Турцию за неделю, закончившуюся 10 марта, выросли почти на 8% к предыдущей, до 21,7 млн баррелей. Наибольшее увеличение пришлось на Китай, который закупил 12,4 млн баррелей против 10,3 млн баррелей неделей ранее. Импорт Индией достиг трехнедельного максимума в 8,6 млн баррелей, что на 2,5% больше, чем на предыдущей неделе.

По данным Argus, за счет роста интереса со стороны индийских импортеров дисконт на Urals к Brent в балтийских портах 2–6 марта снизился на $0,55, до $29,40 за баррель (FOB Приморск/Усть-Луга). Но восстановление было ограниченным из-за увеличения стоимости транспортировки, отмечают аналитики. Цены на Urals выросли на $24,02, до $64,96 за баррель, указывают в Argus.

Фьючерсы на Brent 13 марта достигали $102,75 за баррель, а в течение дня скорректировались примерно до $100 за баррель. Как отмечают аналитики БКС, новости о высвобождении запасов пока не стали поводом для серьезного падения котировок: «Похоже, участники торгов не ждут быстрого возобновления перевозок через Ормузский пролив». Страны—участницы Международного энергетического агентства 11 марта договорились о поставке 400 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Основной спрос на российские партии могут предъявить Индия и Китай, поскольку часть танкеров уже находятся в Азиатском регионе, и импортеры здесь сильнее других пострадали от перебоев, считает руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников включает в число потенциальных покупателей Японию и Южная Корею. Об интересе к российскому сырью уже заявили власти Филиппин и Таиланда. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что если ключевые импортеры сырья из РФ — Индия и Китай — используют санкции США для торга с российскими поставщиками, то небольшим покупателям, таким как Бангладеш, разрешение действительно может открыть возможности для закупок.

По мнению Кирилла Бахтина, если ограничения в Ормузском проливе сохранятся, интерес к сырью из РФ останется высоким и дисконт на него продолжит сокращаться. Старший аналитик по нефтегазовому сектору компании «Эйлер» Андрей Полищук также ждет, что скидки на российскую нефть будут снижаться, и выданные США разрешения на сделки могут ускорить этот процесс.

Целью выданной лицензии может быть создание иллюзии больших невостребованных запасов для сдерживания цен на нефть, говорит эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, сырье накапливалось в январе—феврале из-за низких котировок, но после блокировки Ормузского пролива эти запасы начали активно скупать, и объемы сократились с 140 млн до 19 млн баррелей. Вместе с тем лицензия создает позитивный прецедент, показывая, что санкции могут быть отменены, добавляет господин Юшков.

В то же время переработка нефти в Индии в ближайшие месяцы может быть ограничена. По словам участников рынка, которые приводит Argus, некоторые из НПЗ могут начать ремонты раньше срока из-за перебоев с поставками ближневосточной нефти. По данным Argus, Nayara Energy планирует в апреле—мае сократить производство на своем НПЗ в Вадинаре мощностью 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) из-за проведения профилактики в течение пяти недель. Ремонт также пройдет на НПЗ Reliance в Джамнагаре мощностью 1,4 млн б/c, затронув первичную установку мощностью 340 тыс. б/c.

Ольга Озембловская