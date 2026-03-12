США отказались отменять санкции против российской нефти

Министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире CNN, что американские власти не планируют смягчать санкционный режим в отношении России.

«Россия не добьется смягчения санкций», — сказал господин Райт. Также он не согласился со звучавшими прогнозами о росте нефтяных цен до $200 за баррель из-за перекрытия Ормузского пролива.

Ранее США выдали Индии временное разрешение на закупку российской нефти: в течение месяца Нью-Дели может закупать сырье, уже загруженное в танкеры. 10 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти допускают ограниченное смягчение антироссийских нефтяных санкций из-за обострения на Ближнем Востоке. Утверждалось, что Вашингтон уведомил европейских партнеров о готовности частично снять ограничения на поставки российской нефти в Индию.