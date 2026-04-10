В Ярославской области будут включать сирены при беспилотной и ракетной опасности

В Ярославской области при объявлении беспилотной, авиационной или ракетной опасности будут включаться электросиренные комплексы оповещения населения для привлечения внимания. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оповещение также продолжится через мобильное приложение «МЧС России», в соцсетях губернатора, министерства региональной безопасности и органов местного самоуправления, с помощью СМС от «RSCHS», федеральных телеканалов и радио. В министерстве пояснили, что из-за технических возможностей операторов СМС могут приходить позже, быстрее всего — в приложении МЧС.

При объявлении соответствующих сигналов жителям рекомендовано сохранять спокойствие, покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях нужно зашторить окна, отойти от них на безопасное расстояние. Лучше находиться в комнатах со сплошными стенами.

«В момент угрозы подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбой сигнала беспилотной или иной опасности»,— сообщили в ГУ МЧС.

Об отбое жители региона будут уведомлены. После устранения угрозы на территории области могут быть фрагменты БПЛА, которые нельзя трогать. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить по номеру 112 об их местонахождении.

9 апреля в Ярославской области впервые была объявлена ракетная опасность и зазвучали сирены. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате атаки БПЛА на регион в ночь с 27 на 28 марта погиб ребенок и пострадали несколько взрослых.

