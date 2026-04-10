В Ростове-на-Дону провели аудит управляющей компании на улице Стабильной

Рабочая группа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области провела аудит платежей граждан в доме на улице Стабильной в Ростове-на-Дону. Проверка коснулась деятельности ООО «Управляющая компания СК-10», сообщает пресс-служба донского правительства.

По информации властей, жители дома выразили недовольство отсутствием освещения на придомовой территории, ненадлежащей уборкой и состоянием лифтового оборудования, мусор и следы подтопления на лестничных клетках, плохое качество холодного и горячего водоснабжения.

По итогам совещания управляющей компании рекомендовали в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения. Однако окончательной оценки деятельности УК пока не вынесли. Отчет по итогам проверки за второй квартал 2026 года будет опубликован до 15 июля.

Константин Соловьев