В Ростове-на-Дону провели аудит управляющей компании на улице Стабильной

Рабочая группа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области провела аудит платежей граждан в доме на улице Стабильной в Ростове-на-Дону. Проверка коснулась деятельности ООО «Управляющая компания СК-10», сообщает пресс-служба донского правительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации властей, жители дома выразили недовольство отсутствием освещения на придомовой территории, ненадлежащей уборкой и состоянием лифтового оборудования, мусор и следы подтопления на лестничных клетках, плохое качество холодного и горячего водоснабжения.

По итогам совещания управляющей компании рекомендовали в кратчайшие сроки устранить выявленные нарушения. Однако окончательной оценки деятельности УК пока не вынесли. Отчет по итогам проверки за второй квартал 2026 года будет опубликован до 15 июля.

Константин Соловьев

Новости компаний Все