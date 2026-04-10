В работе Telegram зафиксированы сбои

Число жалоб пользователей на работу Telegram за последние сутки достигло 3,7 тыс.; за последний час было сделано 763 сообщения о плохой работе мессенджера, следует из данных Detector404. Половина пользователей сообщают о сбое в мобильном приложении.

Доля жалоб на сбои в работе мессенджера Telegram достигла 100%. Чаще всего о проблемах сообщают пользователи из Санкт-Петербурга, Москвы и Самарской области.

Ограничения, влияющие на скорость работы Telegram, начали вводить в августе 2025 года. Тогда для пользователей в России «частично ограничили» звонки. В Роскомнадзоре это объяснили тем, что мессенджер применяется для обмана россиян, а его владельцы не выполняют требования к работе в стране.

В феврале ведомство сообщило о намерении сдерживать работу Telegram, пока сервис не начнет соблюдать российские законы. Весной давление усилили. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что трафик станет «более сложным для обнаружения и блокировки».

