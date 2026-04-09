В Ярославской и Костромской областях отменили ракетную опасность

На территориях Ярославской и Костромской областей снят режим ракетной опасности. Об этом губернаторы Михаил Евраев и Сергей Ситников объявили в своих каналах в Мах.

По информации ярославского министерства региональной безопасности, ракетная опасность действовала в регионе 9 апреля с 21:46 до 23:16. В 22:00 был закрыт для приема и выпуска воздушных судов ярославский аэропорт.

Ракетная опасность в Костромской области была объявлена 9 апреля в 22:14, об отбое сигнала губернатор Сергей Ситников сообщил в 23:26.

«Оперативный штаб региона напоминает жителям о необходимости оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных объектах по единому номеру 112»,— добавил господин Ситников.

Ракетная опасность и в Ярославской, и в Костромской областях объявлялась впервые.

Алла Чижова