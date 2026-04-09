Главные новости за 9 апреля: Ростов-на-Дону и область

Имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи изъяли по решению Краснодарского краевого суда. Доказать законность приобретения имущества стороне защиты не удалось.

Арбитражный управляющий ООО «Севертрансбункер» (Ростов-на-Дону) Елена Киселева выставила на открытый аукцион права требования обанкротившегося морского грузового перевозчика к дебиторам. Лот к пяти иностранным компаниям продается за 437,8 млн руб., лот к 15 российским поставщикам — за 1,2 млн руб.

Прокурор для 15 участников дела о нелегальных рынках в Аксайском районе запросил от 9,5 до 25 лет лишения свободы. Среди обвиняемых — бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко и владелец рынков Карим Бабаев.

В преддверии Пасхи стоимость готовых куличей в Ростовской области выросла на 31% в сравнении с 2025 годом. По этому показателю регион занял второе место в России.

В марте 2026 года банками жителям Ростовской области было выдано 95,4 тыс. розничных кредитов (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека), что на 18,1% больше, чем в феврале, когда показатель составлял 80,8 тыс. кредитов.

В 2026 году в Ростовской области на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета выделили почти 1,4 млрд руб. Это на 6,9% меньше, чем в прошлом году (около 1,5 млрд руб.). За сравниваемый период в регионе предельная стоимость путевки в загородные лагеря увеличилась почти на 3,6% (с 1,7 тыс. руб. до 1,8 тыс. руб. в день).