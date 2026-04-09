Расходы на летние лагеря в Ростовской области сократили до 1,4 млрд рублей

В этом году в Ростовской области на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета выделили почти 1,4 млрд руб. Это на 6,9% меньше, чем в прошлом году (около 1,5 млрд руб.). Об этом сообщила «Деловая газета.Юг» со ссылкой на заместителя министра образования региона Екатерину Саковникову.

За сравниваемый период в регионе предельная стоимость путевки в загородные лагеря увеличилась почти на 3,6% (с 1,7 тыс. руб. до 1,8 тыс. руб. в день). Стоимость путевки в санаторные лагеря увеличилась на 4% (с 2,2 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб.).

В прошлом году в Ростовской области работали 958 детских оздоровительных организаций: 29 загородных лагерей, два палаточных и 927 пришкольных с дневным пребыванием. В этом году планируется открыть 29 загородных, два палаточных и 835 пришкольных лагерей.

