Имущество экс-главы Ростовоблсуда Елены Золотаревой изъяли по решению суда

Имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и членов ее семьи изъяли по решению Краснодарского краевого суда. Доказать законность приобретения имущества стороне защиты не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.

Решение об обращении имущества Елены Золотаревой в доход государства принял Первомайский районный суд Краснодара. У нее изъяли квартиру, машино-место, автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Alphard. В доход государства обратили изъятые при обыске 128,8 млн руб., €27,8 тыс., $11,7 тыс. а также драгоценности общей стоимостью 17,6 млн руб.

С Елены Золотаревой и ее родственников также взыскали 4 млн руб. в качестве эквивалента стоимости отчужденной недвижимости.

