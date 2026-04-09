Для фигурантов дела об Аксайских рынках прокурор запросил до 25 лет

Прокурор для 15 участников дела о нелегальных рынках в Аксайском районе запросил от 9,5 до 25 лет лишения свободы. Среди обвиняемых — бывший глава Аксайского района Виталий Борзенко и владелец рынков Карим Бабаев. Об этом сообщил ТАСС.

По данным издания, государственный обвинитель попросил суд признать обвиняемых виновными и назначить следующие наказания: Кариму Бабаеву — в виде 25 лет заключения и штрафа в 7 млн руб., Виталию Борзенко — также 25 лет лишения свободы и штраф 5,5 млн руб.

Кроме этого, обвинитель попросил изъять имущество подсудимых в пользу государства, вернуть 27 земельных участков муниципалитету и снять с них обеспечительные меры.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», по версии следствия, с 2000 года члены группы незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков всего было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.

Виталий Борзенко был задержан в апреле 2021 года, рассмотрение уголовного дела началось в 2022 году.

Наталья Белоштейн