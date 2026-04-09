Торг здесь неуместен

Новым собственником обращенной в доход государства типографии «Печатня» стала московская компания «Гелиос Стар». В марте текущего года «Печатня» перешла под контроль Росимущества, а сегодня стало известно, что прежний владелец, собиравшийся оспорить решение суда, еще до вступления его в законную силу был исключен из состава учредителей. Опрошенные «Ъ Северо-Запад» эксперты полагают, что в данном случае могла быть применена специальная процедура, которая допускает передачу актива до окончания апелляционного производства.

Здание типографии «Печатня»

Смена владельца одного из крупнейших производителей картонной упаковки в России ООО «Типография “Печатня”» на АО «Гелиос Стар», согласно данным из ЕГРЮЛ, произошла 8 апреля. Московская компания была зарегистрирована относительно недавно — 20 февраля 2025 года и работает в сфере управления активами. Генеральным директором с момента ее основания является Юлия Гугина. Прежний собственник типографии, Ирина Руденя, вышла из состава учредителей. 13 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ (ГП) об изъятии активов ООО в доход государства.

Ответчиками по делу, помимо госпожи Рудени, выступили зарегистрированный в Белизе офшор Werdelia Holdings Limited, а также гражданин Казахстана Сергей Ким и проживающий в Лондоне российский бизнесмен Александр Тимохин. Надзорный орган утверждает, что последние двое являются резидентами Великобритании — страны, которую в России сейчас относят к недружественным. Именно они, по версии ГП, и есть настоящие бенефициары предприятия, которые «отказались от законопослушной экономической деятельности в России» и вывели финансовые активы общества за границу.

Ведомство добилось признания недействительной сделки по купле-продаже 100% уставного капитала «Печатни» в 2023 году. Спорные доли были обращены в казну государства. Также было заявлено требование о взыскании с ответчиков 1,1 млрд рублей, полученных в результате исполнения договора. Тогда же наложенный в качестве обеспечительной меры арест имущества был отменен, но узнать какие-либо подробности затруднительно, поскольку слушания проходили за закрытыми дверями. Таким образом, по всей видимости, был обеспечен доступ к активам в лице Росимущества.

Во время основного процесса ответчики настаивали, что фирма приобретена добросовестно и управлялась исключительно россиянами, работая на благо страны. В типографии отказались давать какие-либо комментарии, но, учитывая позицию прежних владельцев, можно предположить, что решение суда было обжаловано.

Срок подачи апелляционной жалобы на решение первой инстанции истекает 18 апреля. Соответственно, исполнение судебного акта, не вступившего в законную силу, явно преждевременно, если только судом не было удовлетворено ходатайство о немедленном исполнении решения, отметил в разговоре с «Ъ Северо-Запад» адвокат «Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга» Станислав Неверов.

Общий порядок таков, что Росимущество выступает в данной ситуации конечным администратором такого имущества. В подавляющем большинстве случаев активы, изъятые в казну по решению суда, передается именно в агентство. Оно берет его на баланс, оценивает и принимает решение о дальнейшей судьбе: продажа на торгах, передача в оперативное управление ведомствам или приватизация.

Однако в делах по искам Генпрокуратуры об обращении в доход государства часто применяется особый механизм исполнения, обращают внимание опрошенные «Ъ Северо-Запад» юристы.

«Скорее всего, был намеренно выбран путь в обход торгов. То есть это больше похоже на “управляемую” передачу актива конкретному лицу. И поэтому нельзя исключать, что компания “Гелиос Стар” приобрела доли не напрямую от государства, а через механизм, при котором именно Росимущество как единственный “участник” ООО приняло решение о продаже доли именно этому покупателю во внеконкурентном порядке — как это допускается при определенных условиях для ООО, — полагает управляющий партнер «Экспертной группы Veta» Илья Жарский.— С другой стороны, статус этой компании действительно не может не смущать, для нее и правда характерны типичные черты структуры, созданной под конкретную сделку или под управление переданным активом, а не самостоятельного инвестора, выбранного по итогам конкурентного отбора. Запись в ЕГРЮЛ о смене учредителя внесена менее чем через месяц после вынесения решения суда, которое еще не вступило в законную силу».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш предполагает, что в данном случае мы видим промежуточную сделку и в дальнейшем структура собственности может измениться. Причина, по ее словам, может быть следующая: бывший собственник может и вполне вероятно будет предпринимать усилия, направленные на признание решения суда об изъятии активов незаконным, вполне вероятно, что и в других юрисдикциях, что может создать нежелательные последствия для приобретателя, купившего актив непосредственно у государства.

«Достаточно сложно судить о том, в каком именно порядке была заключена сделка, поскольку информации ни о проведенных торгах, ни об указе президента РФ касательно типографии в открытых источниках мне найти не удалось. Если бы сделка была произведена при посредничестве некоей госкомпании или госбанка, то сведения о смене собственника также были бы в реестре, но их нет. На мой взгляд, наиболее вероятным является сценарий, согласно которому новый владелец приобрел акции на торгах, хотя в практике случаи, когда новый собственник определяется столь быстро, исключительно редки»,— считает госпожа Барабаш.

Андрей Кучеров