Собственников вывели из «Печатни»

Генеральная прокуратура РФ (ГП) добилась обращения в доход государства петербургской типографии «Печатня». В январе надзорный орган подал соответствующий иск в арбитражный суд. Ведомство усмотрело «британский след» в осуществлении недружественного контроля над предприятием. В руководстве компании заявляли, что доводы ГП голословны. Там настаивают, что компания управляется исключительно россиянами и работает на благо страны.

13 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры, подавшей в январе текущего года иск к зарегистрированному в Белизе офшору Werdelia Holdings Limited, гендиректору находящегося в Колпино ООО «Типография "Печатня"» Ирине Рудене, а также к гражданину Казахстана Сергею Киму и проживающему в Лондоне российскому бизнесмену Александру Тимохину. Последних надзор называет резидентами недружественной ныне РФ Великобритании. Именно они, по мнению ГП, являются истинными бенефициарами предприятия.

Ведомство на прошедшем заседании добилось признания недействительной сделки по купле-продаже 100% уставного капитала «Печатни» в 2023 году. Спорные доли были обращены в доход государства. Также было заявлено требование о взыскании с ответчиков 1,1 млрд руб., полученных в результате исполнения договора.

Типография «Печатня» была основана в 2000 году. Компания специализируется на полном цикле производства картонной упаковки, самоклеящихся этикеток и инструкций для фармацевтической, пищевой и парфюмерно-косметической отраслей. По итогам 2023 года выручка составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб., стоимость активов — 7 млрд руб., чистые активы — 2,8 млрд руб. Штат сотрудников насчитывает 479 человек. Уставный капитал — 10 млн руб. На международной выставке RosUpack-2018 продукция печатного дома заняла первое и второе места в номинации «Производитель года».

Ранее прокурорская проверка установила, что господа Ким и Тимохин решили скрыть свое владение типографией и нанесли ущерб национальной безопасности РФ, выведя финансовые активы общества за границу. Эти деньги, полагает ГП, могли быть направлены на «поддержание военно-экономического потенциала недружественных стран». В заявлении говорится, что ответчики с помощью данной сделки передали фирму в пользу Ирины Рудени, которая, по мнению ведомства, является лишь номинальным руководителем (занимает должность генерального директора с 9 сентября 2016 года). Оплату по договору госпожа Руденя фактически осуществила за счет средств самого ООО, для чего обеспечила выдачу обществом себе самой займа в размере 1,1 млрд руб.

Слушания проходили в закрытом режиме.

Однако, как стало известно “Ъ”, во время процесса представители типографии пытались убедить суд, что обвинения в недружественном контроле, выводе средств и иные претензии Генпрокуратуры не соответствуют действительности: компания всегда работала строго по российским законам, создана на частные средства и ежегодно перечисляет около 2 млрд руб. налогов.

Ирина Руденя, настаивает сторона ответчика, добросовестно приобрела фирму, а согласования специальной для таких случаев правительственной комиссии не требовалось, поскольку все участники сделки отвечают критерию дружественности.

Кроме того, гендиректор Руденя сообщила в прессе, что компания поддерживает участников СВО, а несколько сотрудников «Печатни» находятся на передовой.

Однако, как утверждают в ГП, Сергей Ким, несмотря на наличие паспорта дружественного Казахстана, является подданным Великобритании. Примечательно и то, что Заубер-банк, которым в прошлом владел Александр Тимохин, сейчас находится в стадии ликвидации в связи с неоднократным нарушением закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По ходатайству прокуратуры суд ранее наложил обеспечительный арест на имущество и счета ответчиков и самой типографии. Также госпоже Рудене был запрещен выезд за пределы России. В настоящее время, судя по картотеке арбитражных дел, обеспечение иска было отменено, но в каком объеме и на каких основаниях, неизвестно, поскольку слушания проходили за закрытыми дверями. Возможно, таким образом будет обеспечен доступ к активам в лице нового собственника — Росимущества.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург