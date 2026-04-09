Военный суд вынес приговор за поджог релейных шкафов в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному Даниила Панова, обвиняемого в совершении двух террористических актов (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Мужчина признан виновным в поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что 26 мая 2025 года Панов вступил в переписку с неустановленным лицом и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейные шкафы. Так, 5 июня он получил информацию о местонахождении объектов. Для приобретения необходимых материалов 10 июня в Ростове-на-Дону Даниил Панов получил на банковский счет переводом 3 тыс. руб. Вечером 10 и 20 июня он облил зажигательной смесью указанные кураторами релейные шкафы и поджег их.

Суд назначил Панову 13 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован.

