МИД России: прекращение огня на Ближнем Востоке должно затрагивать Ливан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров созвонился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Политики обсудили установленное перемирие между Тегераном и Вашингтоном. Господин Лавров подчеркнул, что перемирие на Ближнем Востоке должно распространяться в том числе на Ливан.

«Москва твердо исходит из того, что упомянутые договоренности, как было объявлено пакистанскими посредниками, имеют региональное измерение и, в частности, распространяются на Ливан»,— сообщила пресс-служба МИД России. Господин Лавров выразил надежду на успех переговоров США и Ирана и подтвердил готовность России оказывать содействие.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по Ирану при условии открытия Ормузского пролива. К перемирию присоединился Израиль, однако военнослужащие страны продолжили военную операцию против ливанской группировки «Хезболла». При ударах по Ливану погибли больше 200 человек, сообщали в Минздраве страны. Обстрелы вызвали недовольство со стороны Ирана.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами Вашингтона и Тегерана возникло недопонимание насчет распространения режима прекращения огня на Ливан. По его словам, США не соглашались на включение страны в условия перемирия.

