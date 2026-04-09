Лавров созвонился с Аракчи

Глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Во время беседы стороны обсудили международную повестку, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

«Наш глава МИДа Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили развитие событий в регионе и в мире. Дальнейшие новости будут объявлены позже»,— следует из сообщения иранского ведомства.

7 апреля президент США Дональд Трамп согласился приостановить на две недели боевые действия против Ирана для достижения итогового мирного соглашения. Иран, в свою очередь, открыл Ормузский пролив. На следующий день республика заявила о нарушении со стороны США режима прекращения огня и закрыла морской коридор. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские власти с самого начала конфликта на Ближнем Востоке призывали к дипломатии. Переговоры американской и иранской сторон ожидаются 10 апреля в столице Пакистана.