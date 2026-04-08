Число жертв ударов Израиля по Ливану выросло до 254

В Ливане число погибших после израильских ударов достигло 254, ранения получили 1165 человек. Об этом сообщило Главное управление гражданской обороны страны в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). До этого поступала информация о 800 раненых и 89 погибших.

Наибольшие потери зафиксированы в Бейруте — 92 погибших и 742 раненых, а также в южных пригородах столицы — 61 погибший и 200 раненых. Удары также затронули Баальбек, Набатию, Сайду и другие районы.

Президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной паузе в боевых действиях с Ираном для подготовки мирного соглашения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила приостановку ударов по Исламской Республике, однако продолжает операции против «Хезболлы» в Ливане.

Fars передало, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив после атак на Ливан. ЦАХАЛ также сообщил об ударе по Бейруту, целью которого был командир «Хезболлы».