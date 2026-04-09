Сделка США и Ирана споткнулась о Ливан

Президент Дональд Трамп пригрозил Ирану возобновлением боевых действий в случае, если соглашение о прекращении огня, формально вступившее в силу 8 апреля, не будет выполняться. Однако Тегеран убежден, что условия сделки и так не соблюдаются. Его основная претензия сводится к тому, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает боевые действия против группировки «Хезболла» в Ливане. Как считают иранцы, это нарушает один из пунктов договоренностей. Иранские переговорщики заявили, что они вправе отменить запланированную на 10 апреля встречу с американскими делегатами в Пакистане, если Израиль не остановит бомбардировки Ливана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация США потребовала от Ирана немедленно открыть Ормузский пролив, из-за блокировки которого в Персидском заливе скопились сотни торговых судов

Фото: Shady Alassar / Anadolu / Getty Images

С угрозой возобновить боевые действия против Ирана Дональд Трамп выступил в соцсети Truth Social утром 9 апреля. «Все американские корабли, самолеты и военнослужащие, а также дополнительное вооружение, боеприпасы и все остальное, что необходимо для смертоносного преследования и уничтожения уже значительно ослабленного противника, останутся на месте (на Ближнем Востоке.— “Ъ”) и вокруг Ирана до тех пор, пока не будет полностью соблюдено реальное соглашение, которое было достигнуто»,— заявил глава Белого дома. Если сделка сорвется, то тогда «начнется стрельба — более масштабная, качественная и мощная, чем когда-либо прежде», пообещал господин Трамп, добавив, что Иран должен отказаться от ядерного оружия и открыть важнейшую нефтяную артерию — Ормузский пролив.

Между тем к 9 апреля в регионе воцарилось относительное спокойствие. Тысячи лояльных властям иранцев высыпали на улицы Тегерана, чтобы по окончании 40-дневного траура почтить память убитого 28 февраля верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

А Израиль облегчил правила поведения в тылу, впервые за 40 дней открыв доступ к Стене Плача в Иерусалиме. Однако вступивший формально в силу режим прекращения огня все же давал сбои.

Так, 9 апреля прохождение судов через Ормуз было по-прежнему ограничено: многие предпочли остаться на якоре в Персидском заливе из-за отсутствий гарантий безопасности и из-за того, что иранская сторона уведомила международных посредников о своем намерении ограничить проход через пролив десятью судами в день и взимать с них деньги за транзит.

Боевые действия не затихли лишь на ливанском фронте. Израильские ВВС продолжали наносить удары по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в рамках объявленной 8 апреля операции «Вечная тьма».

В первый день этой военной кампании Израиль поднял в воздух 50 своих истребителей и нанес серию мощнейших ударов по объектам в Бейруте, южных районах Ливана и долине Бекаа. Интенсивные бомбардировки привели к гибели почти 200 ливанцев, в том числе Али Юсуфа Харши — личного секретаря лидера «Хезболлы» Наима Касема. 9 апреля израильская военная операция продолжила набирать обороты.

Тегеран заявил, что израильские удары по Ливану нарушают договоренности с Вашингтоном. Как написал в соцсети X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, сделка предполагала «немедленное прекращение огня повсюду, включая Ливан и другие регионы». Кроме того, господин Галибаф заявил, что «режим тишины» был нарушен и продолжившимися 8 апреля ударами по территории Ирана.

Еще одним показателем нарушения американо-иранской сделки спикер парламента счел заявления Вашингтона о сохранении в отношении Ирана запрета на обогащение урана. «Сама реальная основа для переговоров была открыто и недвусмысленно нарушена еще до их начала. В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны»,— резюмировал спикер парламента.

Как сообщили источники газеты The Wall Street Journal, Иран уведомил Пакистан, который должен 10 апреля принять американо-иранские переговоры, что может отказаться от участия во встрече, если администрация Трампа не заставит Израиль прекратить операцию в Ливане на две недели, пока действует режим прекращения огня между Ираном и США.

Но Вашингтон отрицает, что у него есть в этом отношении какие-либо обязательства. «Иранцы полагали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, но это не так,— заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который должен возглавить американскую делегацию на переговорах в Пакистане.— Мы никогда не давали такого обещания. Мы говорили только о том, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и на союзниках Америки — Израиле и арабских государствах Персидского залива».

Советники предупредили Трампа, что режим прекращения огня с Ираном, возможно, долго не продержится, сообщили источники The Wall Street Journal. По их словам, президент США был также уведомлен о том, что Иран сохраняет значительную часть своего военного потенциала.

По этим данным, у Тегерана уцелело достаточное число ракетных установок и ракет благодаря тому, что они размещены глубоко под землей. Кроме того, ВМС Корпуса стражей исламской революции по-прежнему располагают десятками небольших катеров, которые можно использовать для нападения на суда в Ормузском проливе.

Дональд Трамп, похоже, морально готов к возможному срыву перемирия в ближайшем будущем. «Наша великая армия загружается и отдыхает, с нетерпением ожидая… следующей победы. Америка вернулась!» — написал он в соцсети Truth Social.

Нил Кербелов