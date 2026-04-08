Вэнс: США и Израиль не включали Ливан в условия перемирия с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между переговорными группами Вашингтона и Тегерана возникло недопонимание насчет распространения режима прекращения огня на Ливан. По его словам, Соединенные Штаты не давали согласия на включение страны в условия перемирия. При этом Израиль выражал готовность ограничить удары по ливанской территории, добавил он.

«Я думаю, что это происходит из-за обоснованного недопонимания. Я думаю, иранцы думали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, но этого просто не произошло»,— сказал господин Вэнс журналистам (цитата по Reuters).

По словам господина Вэнса, позиция США заключалась в том, что прекращение огня будет распространяться на Иран и союзников США, включая Израиль и арабские страны Персидского залива. Он уточнил, что Израиль согласился проявлять сдержанность в отношении Ливана. «На самом деле, честно говоря, они (власти Израиля. — ”Ъ”) предложили немного ограничивать себя в Ливане, потому что хотят убедиться в успехе наших переговоров»,— указал вице-президент.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня по территории Ирана. По его словам, перемирие необходимо для переговоров и завершения работы над мирным соглашением. 8 апреля Израиль нанес удар по Ливану, в ответ на что Иран вновь заблокировал Ормузский пролив.