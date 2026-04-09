Жителя Ростова осудили условно за вымогательство с аптеки 3 млн рублей

Кировский районный суд Ростова-на-Дону на основании материалов ФСБ приговорил к двум с половиной годам условно безработного Дмитрия Василенко за вымогательство с директора аптеки 3 млн руб. Подсудимый признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление» и ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По данным ведомства, Дмитрий Василенко требовал деньги с владельца аптеки за обещание непроведения в отношении последнего оперативно-розыскных мероприятий и общее покровительство, не имея возможности это исполнить.

Подсудимый был задержан оперативниками ФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн