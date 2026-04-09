В Иране сообщили о гибели более 3 тыс. человек с начала военной операции США

С начала военной операции США и Израиля против Ирана в республике погибли более 3 тыс. человек. Об этом сообщил глава организации судебной медицины Ирана Аббас Масджеди Арани.

Жительницы Тегерана скорбят по убитому лидеру Ирана Али Хаменеи (9 апреля 2026 года)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Примерно 40% тел не поддавались идентификации»,— сказал господин Арани агентству Mizan. Он отметил, что сейчас тела практически всех погибших опознаны и переданы семьям.

30 марта в Красном полумесяце сообщали, что с начала военной операции США и Израиля против Ирана атакам подверглись более 102 тыс. гражданских объектов. Число погибших чуть больше чем за неделю выросло в 1,5 раза.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном. За это время, по его словам, стороны должны достичь итогового мирного соглашения. Переговоры иранской и американской делегаций могут начаться на этой неделе в Пакистане.

