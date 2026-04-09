ТАСС: для переговоров Ирана и США освобождают отель Serena в Исламабаде

Персонал отеля Serena в столице Пакистана Исламабаде попросил постояльцев выехать из номеров для проведения некоего мероприятия по распоряжению правительства. Об этом сообщил ТАСС, в распоряжении которого есть уведомление гостиницы.

«Мы хотели бы вам сообщить, что правительство Пакистана реквизировало наш отель для проведения важного мероприятия, которое продлится с сегодняшнего вечера (8 апреля.— «Ъ») до вечера воскресенья. В связи с этим, к сожалению, согласно указаниям правительства, вам необходимо выехать из отеля до 17:00 сегодняшнего вечера»,— указано в уведомлении.

Накануне сотрудник Serena заявил агентству, что номера освобождают в ожидании прибытия делегаций Ирана и США. Однако персонал пока не знает, станет ли гостиница площадкой для переговоров, сказал он.

Сегодня посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам сообщил в X, что иранская делегация прибудет в Исламабад вечером 9 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил , что переговоры начнутся 10 апреля и иранская сторона выделит на них две недели. Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что две делегации встретятся позже, 11 апреля, а переговоры в закрытом формате продлятся несколько дней. Наиболее вероятным местом переговоров собеседник назвал отель Serena.