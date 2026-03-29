В Красном Полумесяце заявили о 21 тыс. пострадавших в Иране с начала конфликта

С момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке пострадали около 21 тыс. мирных жителей в Иране, заявили в иранском обществе Красного Полумесяца. По данным организации, при ударах США и Израиля погибли 244 женщин и 214 детей.

Среди пострадавших — 1,7 тыс. несовершеннолетних, утверждают в Красном Полумесяце. Ударам подверглись 102 тыс. гражданских объектов, указано в заявлении организации в Telegram-канале.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В Красном Полумесяце заявляли о гибели 1,9 тыс. жителей Ирана при атаках.