Незаконную свалку в Ростове убрали после проверки прокуратуры

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ликвидировали несанкционированную свалку на улице Республиканской. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Проверку правоохранители инициировали после появления информации в СМИ. При этом уточняется, что управление жилищно-коммунального хозяйства района не предпринимало действий для обнаружения и устранения свалочного очага. После принятия прокуратурой комплекса мер реагирования свалка была убрана.

Константин Соловьев