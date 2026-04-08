Главные новости за 8 апреля. Кавказ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Северо-Кавказская железная дорога возобновила движение пассажирских и пригородных поездов на всех поврежденных аномальными осадками участках в Дагестане.

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила пробел в региональном законодательстве об охоте и потребовала его устранить. Прокуроры установили, что власти региона не утвердили перечень профессий, которые дают право на покупку охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом.

Хлебопекарные предприятия Ставропольского края планируют произвести более 110 тонн пасхальных куличей, что на 10% больше показателя прошлого года.

Прямые чартерные рейсы из аэропорта Владикавказа в египетский курорт Шарм-эль-Шейх запускают с 20 апреля. Их будет выполнять египетская авиакомпания Red Sea Airlines. Рейсы из Владикавказа будут выполняться раз в неделю.

В Северной Осетии в День Победы будет приостановлена работа рынков. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Меняйло.