Комиссию по ликвидации паводков в Дагестане возглавил Александр Куренков

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин по поручению президента России создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В состав комиссии вошли глава Минприроды Александр Козлов, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил заместителю полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомеду Рамазанову поработать в аналогичной должности в Дагестане. Об этом стало известно по итогам совещания по ликвидации последствий паводка в республике.

