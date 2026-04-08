Прямые чартеры из Владикавказа в Шарм-эль-Шейх запустят 20 апреля 2026 года

Прямые чартерные рейсы из аэропорта Владикавказа в египетский курорт Шарм-эль-Шейх запускают с 20 апреля 2026 года. Их будет выполнять египетская авиакомпания Red Sea Airlines, чартерную программу на этом маршруте запускает туроператор Space Travel. Об этом сообщили в прессслужбе компании.

Рейсы из Владикавказа будут выполняться раз в неделю, по понедельникам, борт ведет лайнера Boeing 737800 на 189 кресел. По данным туроператора, программа из Владикавказа в ШармэльШейх рассчитана как минимум до 31 марта 2027 года, что предполагает устойчивую сезонную линию на 11 месяцев. Red Sea Airlines уже работает на других направлениях, включая полеты из Москвы в ШармэльШейх, и имеет базу в Каире, где у авиакомпании оформлен статус частной египетской перевозки с сетью из более чем 20 направлений.

Причина запуска рейса связана с ростом спроса на выездной туризм из Северного Кавказа в Египет, особенно в «горячие» сезоны и в межсезонье, когда туроператоры ищут новые точки вылета. Владикавказ постепенно превращается из регионального аэропорта в локальный хаб международных перевозок, и для этого уже проводится модернизация инфраструктуры. В 2022 году первый этап реконструкции завершился постройкой нового пассажирского терминала при участии холдинга «Новапорт», который управляет несколькими аэропортами на Северном Кавказе, включая Ставрополь и Кавминводы.

Сейчас ведется второй этап развития аэровокзала Владикавказа, который включает реконструкцию старого здания аэровокзала под воздушный пункт пропуска через госграницу и создание нового здания с залами ожидания делегаций и VIPзоной. Общий объем инвестиций холдинга «Новапорт» в реконструкцию аэропортов Ставрополя, Кавминвод и Владикавказа оценивается приблизительно в 6 млрд руб., из которых около 3 млрд руб. приходятся именно на Владикавказ, в том числе 1 млрд руб. на реконструкцию старого терминала и 2 млрд руб. на возведение нового здания, который планируется завершить в 2026 году.

Станислав Маслаков