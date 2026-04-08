Прокуратура Ставрополья потребовала доработать региональный закон об охоте

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила пробел в региональном законодательстве об охоте и потребовала его устранить. Прокуроры провели проверку исполнения федерального закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» и закона № 52-ФЗ «О животном мире». Они установили, что власти Ставропольского края не утвердили перечень профессий, которые дают право на покупку охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Этот перечень органы исполнительной власти субъектов РФ обязаны разработать по части 11 статьи 13 федерального закона «Об оружии». В соседних регионах, таких как Хабаровский край и Ярославская область, такие списки действуют с 2011–2012 годов и включают егерей, охотоведов, оленеводов и промысловых охотников. В Ставропольском крае пробел существовал годами: форумы охотников обсуждают его еще с 2011 года, когда жители обращались к губернатору и прокуратуре без результата. Отсутствие списка ограничивает права специалистов — охотоведов и егерей, — которые не могут легально приобрести мощное нарезное оружие для работы, несмотря на пятилетний стаж владения гладкоствольным.

Прокуратура направила представление министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Ведомство под руководством министра Андрея Минькина обязано доработать нормативный акт. Должностное лицо министерства, ответственное за недоработки, прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности. Надзорное ведомство взяло вопрос на контроль, чтобы исключить дальнейшие нарушения в экологической сфере.

Проблема вписывается в серию прокурорских вмешательств в Ставрополье. С начала 2025 года природоохранная прокуратура провела десятки проверок охотпользователей: выявила нарушения при выдаче путевок на добычу, отсутствие подписей охотников и превышение сроков охоты на птицу в семи хозяйствах. В марте 2026 года прокуроры заставили охотхозяйство на Кавминводах реконструировать вольеры для зайцев-русака и построить егерский кордон. Аналогично в 2006 году Верховный суд признал недействующими старые правила охоты края за отсутствие экологической экспертизы.

В 2024 году краевая дума уже корректировала закон об охоте (№ 117-кз от 8 ноября), уточнив статьи о распределении квот и угодьях. Теперь министерство должно оперативно утвердить перечень профессий, чтобы охотники-специалисты получили доступ к оружию. Прокуратура Ставрополья под руководством Юрия Немкина усилила надзор за экологией: в 2025–2026 годах вернули тысячи гектаров земель, оштрафовали нарушителей на миллионы рублей и добились ремонта инфраструктуры. Устранение пробела укрепит охрану 25 тыс. га охраняемых территорий и предотвратит ущерб биоресурсам.

Станислав Маслаков