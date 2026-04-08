На Ставрополье к Пасхе испекут свыше 110 тонн куличей

Хлебопекарные предприятия Ставропольского края в 2026 году планируют произвести более 110 тонн пасхальных куличей, что на 10% больше показателя 2025 года. Об этом сообщает министерство экономического развития региона, ссылаясь на данные крупных и средних хлебозаводов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ставропольские куличи уже вышли за пределы края и поставляются в федеральные торговые сети, несетевые супермаркеты, а также в фирменные магазины локальных производителей, включая крупные точки в соседних регионах Северного Кавказа.

В крае хлебобулочную продукцию производит более 300 предприятий, треть из которых относятся к крупным заводам. Ежегодно объем выпуска хлебобулочных изделий в регионе превышает 90 тыс. тонн, при этом пасхальная выпечка традиционно занимает заметную долю в апрельском плане. В 2025 году ставропольские хлебозаводы выпекли свыше 100 тонн куличей, а в 2024м эта цифра была еще ниже, что подтверждает устойчивую тенденцию роста. В нынешнем году, по данным министерства, объем пасхальной выпечки вновь пересекает рубеж в 110 тонн, что примерно соответствует 220–250 тыс. отдельных изделий среднего веса.

Хлебопекарная отрасль Ставрополья считается одной из наиболее динамично развивающихся в аграрнопромышленном секторе региона. Малые и средние предприятия активно используют меры господдержки в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В частности, предприниматели могут получать льготные займы по ставке от одного процента годовых, а также субсидию на возмещение 50% стоимости технологического оборудования. Эта поддержка реализуется через региональную госпрограмму «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка», разработанную в рамках стратегии повышения экспортного потенциала Ставрополья.

Министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин подчеркивает, что местные производители делают ставку на локальные ингредиенты: мука, яйца, молоко и сливочное масло поставляются преимущественно с краевых сельхозпредприятий. Это позволяет снизить зависимость от ценовых скачков на сырьевых рынках и одновременно усилить бренд «Ставропольское». В 2025 году, например, экспорт кондитерских изделий с территории края вырос в 1,5 раза и достиг 6,7 тыс. тонн, что, по мнению чиновников, создаёт предпосылки для выхода на новые рынки даже в условиях сложной внешнеэкономической конъюнктуры.

Пасхальная выпечка в 2026 году в России в целом подорожала в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом на фоне роста цен на ключевые ингредиенты, включая сливочное масло, яйца и сахар. В отдельных сетях куличи среднего веса стоят от 300 до 700 руб., а авторские варианты могут обходиться покупателям в десятки тыс. руб. В то же время себестоимость самостоятельного приготовления кулича в домашних условиях в Ставрополе сейчас оценивается в среднем в 440–450 руб. за одну крупную штуку, что, при крупных объемах, вынуждает многих жителей вновь обращаться к промышленной пекарне.

Станислав Маслаков