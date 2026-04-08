В Дагестане полностью восстановили движение поездов после паводка

Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) возобновила движение пассажирских и пригородных поездов на всех поврежденных аномальными осадками участках в Дагестане, пишет РИА Новости.

Стихийное бедствие 28–29 марта и 5 апреля размыло два участка полотна, опрокинуло опоры и обрушило пролеты двух мостов — через реки Ярыксу у станции Хасавюрт и Бугань. Паводок затронул перегоны Кади-Юрт — Хасавюрт, Каягент — Берикей, Мамедкала — Дагестанские Огни, Дербент — Араблинский, а также станцию Тарки, где сначала открыли один путь, потом оба.

Железнодорожники 6 апреля запустили поезда на первом и втором участках Мамедкала — Дагестанские Огни, 10 апреля — через реку Бугань, 15 апреля — по четному пути у Хасавюрта. СКЖД направила 200 специалистов, спецтехнику, вагоны со щебнем, бутовым камнем и тетраподами для укрепления насыпей и обследования сооружений. Путевые и дорожные службы перешли на усиленный режим, что позволило минимизировать простои.

Ранее минтранс Дагестана эвакуировал 119 человек из двух пригородных поездов на перегоне Махачкала — Дербент пятью автобусами, а позже привлек 24 автобуса для станций Махачкала, Хасавюрт и Дербент. Всего отменили 12 пригородных рейсов из-за подтоплений, возможны задержки дальних поездов из Москвы. СКЖД пустила девять составов обходным маршрутом через Кизилюрт — Кизляр — Гудермес, они перевезли около 3 тыс. человек; пассажирам, отказавшимся от поездок, компенсируют потери полностью.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин доложил об успехах и планах, поблагодарив РЖД, Дагестан и дорожников за оперативность. Общие последствия паводка драматичны: нарушили связь с 97 пунктами, закрыли 14 дорог (34 из них уже восстановили), эвакуировали свыше 4 тыс. жителей из-за прорыва дамбы, зафиксировали камнепады и сели; ввели режим ЧС регионального уровня. Туристическая инфраструктура не пострадала, но власти усилили контроль за коммунальными сетями.

Станислав Маслаков