Главные новости за 8 апреля. Сочи

В Сочи аренда однокомнатных квартир за первый квартал 2026 года выросла на 1,6%, достигнув 41,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 4,3%, до 55,4 тыс. руб., трехкомнатных — на 0,2%, до 72 тыс. руб. В Краснодаре двухкомнатные квартиры подорожали на 4,6%, до 36,4 тыс. руб., однокомнатные — на 1,4%, до 26,8 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,8%, до 50,5 тыс. Руб.

Сервис каршеринга «Делимобиль» подвел итоги двухлетней работы в Сочи. За это время пользователи совершили более миллиона поездок, проведя за рулем суммарно 120 лет. Общий пробег автомобилей составил почти 30 млн км — что эквивалентно примерно 700 кругосветным путешествиям.

В ближайшие сутки на территории Сочи ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют дождь с грозой и сильный ветер. Жителям и гостям города рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества.

Школьник из Сочи установил мировой рекорд по количеству набиваний теннисного мяча босыми ногами среди мальчиков девяти лет. Его результат составил 1728 касаний, следует из данных Книги рекордов России.