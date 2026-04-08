Аренда однокомнатных квартир в Сочи подорожала до 41 тысячи рублей

В Сочи аренда однокомнатных квартир за первый квартал 2026 года выросла на 1,6%, достигнув 41,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 4,3%, до 55,4 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,2%, до 72 тыс. руб. В Краснодаре двухкомнатные квартиры подорожали на 4,6%, до 36,4 тыс. руб., однокомнатные — на 1,4%, до 26,8 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,8%, до 50,5 тыс. руб., сообщает федеральный портал «Мир квартир».

По данным исследования, в 32 из 70 крупнейших городов страны однушки подорожали, в 36 — снизились в цене, в двух ставка осталась без изменений; в среднем по городам однокомнатные квартиры подешевели на 1%, до 26,9 тыс. руб. в месяц. Двушки подорожали в 28 городах и упали в цене в 42, в среднем снизившись на 0,2%, до 33,8 тыс. руб. Трехкомнатные квартиры стали дороже в 40 городах, подешевели в 30, средний рост составил 1%, до 42,9 тыс. руб. в месяц. Общее предложение квартир сократилось на 15% за квартал.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что после резкого повышения ставок в 2024 году на фоне отмены льготной ипотеки на новостройки в 2025 году произошла значительная коррекция. «В первом квартале прошлого года все типы квартир показали снижение от 0,4% до 2,5%. Сейчас наблюдаются затухающие колебания цен — то небольшое повышение, то незначительное снижение. По нашим прогнозам, такая динамика сохранится до августа, когда на рынке аренды начнется сезонный подъем», — подчеркнул он.

Вячеслав Рыжков