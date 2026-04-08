Сочинцы за два года провели за рулем каршеринга суммарно 120 лет

Сервис каршеринга «Делимобиль» подвел итоги двухлетней работы в Сочи. За это время пользователи совершили более миллиона поездок, проведя за рулем суммарно 120 лет. Общий пробег автомобилей составил почти 30 млн км — что эквивалентно примерно 700 кругосветным путешествиям. Наиболее востребованы были машины эконом-класса, включая Belgee X50, Haval Jolion, Volkswagen Polo, Kia Rio X, Kia Sportage, Geely Coolray и Nissan Qashqai.

Сочинцы и гости города активно использовали каршеринг для поездок между регионами, преимущественно в Ростов-на-Дону, Москву, Краснодар и Санкт-Петербург. Чаще всего арендованные автомобили использовались в дневное и вечернее время. Среди рекордсменов — 25-летний житель Сочи, проехавший почти 3000 км без остановки, а самая длинная поминутная поездка составила 1100 км.

